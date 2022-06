Nato: vertice tra Erdogan e Svezia - Finlandia a Madrid (Di martedì 28 giugno 2022) È in corso a Madrid, in occasione del vertice Nato, un incontro tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, l'omologo finlandese Sauli Niinisto, la prima ministra svedese Magdalena Andersson e il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) È in corso a, in occasione del, un incontro tra il presidente turco Recep Tayyip, l'omologo finlandese Sauli Niinisto, la prima ministra svedese Magdalena Andersson e il ...

