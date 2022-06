Napoli, Tatarusanu potrebbe essere il vice Meret: un club su Ospina (Di martedì 28 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Ciprian Tatarusano potrebbe diventare il secondo portiere del Napoli. La situazione portieri in casa Napoli è tutt’altro che chiusa. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 28 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Ciprian Tatarusanodiventare il secondo portiere del. La situazione portieri in casaè tutt’altro che chiusa. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

calciomania__ : Situazione portieri #napoli sicuramente rimane #Meret Mentre nel ruolo di vice piace #sirigu e #tatarusanu . Mentr… - LucaDColella : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Napoli, spunta l'idea Tatarusanu come vice-Meret - pasquale_caos : @Napoli_Report @DiMarzio Annunciate Tatarusanu titolare per favore - _vincentlab : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Napoli, spunta l'idea Tatarusanu come vice-Meret - infoitsport : Napoli, Giuntoli pensa a Tatarusanu per il ruolo di vice Meret -