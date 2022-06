M5S, Beppe Grillo a Montecitorio: «State calmi con Conte, andiamo d’accordo». Poi la gag con una banconota da mille euro – Il video (Di martedì 28 giugno 2022) Arrivato alla Camera per le riunioni con i deputati del Movimento, Beppe Grillo ha rassicurato sui buoni rapporti con il leader Giuseppe Conte. «State calmi con Conte perché andiamo d’accordo perfettamente», ha detto ai giornalisti che lo aspettavano. Dopo la scissione operata da Luigi Di Maio, ufficialmente fuori dal Movimento e in netta opposizione al leader M5S, Grillo rassicura sulla solidità del gruppo pentastellato. «Rimarremo al governo», rassicura. Un clima di serenità che Grillo aveva già sottolineato pochi minuti prima lasciando l’hotel Forum di Roma: «Guardate che con Conte andiamo d’accordo, smettetela di raccontare non cose». Salendo sul taxi diretto ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Arrivato alla Camera per le riunioni con i deputati del Movimento,ha rassicurato sui buoni rapporti con il leader Giuseppe. «conperchéperfettamente», ha detto ai giornalisti che lo aspettavano. Dopo la scissione operata da Luigi Di Maio, ufficialmente fuori dal Movimento e in netta opposizione al leader M5S,rassicura sulla solidità del gruppo pentastellato. «Rimarremo al governo», rassicura. Un clima di serenità cheaveva già sottolineato pochi minuti prima lasciando l’hotel Forum di Roma: «Guardate che con, smettetela di raccontare non cose». Salendo sul taxi diretto ...

