L' unico campo largo vincente è il non voto L' assurda esultanza di Letta

(Di martedì 28 giugno 2022) I numeri in certi casi si pesano e non si contano, ed è quanto accaduto successo dopo i ballottaggi di domenica, generalmente descritti come una cavalcata trionfale del Pd a partire dalla vittoria nella città simbolo di Verona, feudo che il centrodestra ha consegnato alla sinistra dilaniandosi in un'guerra fratricida. Poi ci sono Piacenza, l'ingrata Monza, Parma, Alessandria, Carrara per finire a Catanzaro, Comune che per la modalità della sconfitta può essere definito come la Verona del Sud. Ma chi vede in queste amministrative un premio alla strategia del- come sta facendo lo stato maggiore del Nazareno-rischia di prendere un enorme abbaglio, perché l'veroè stato quello dell'astensione, un fenomeno ormai strutturale che, rapportato ai ...