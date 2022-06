LIVE Musetti-Fritz 4-6 1-2, Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’americano è avanti nel secondo set (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GARIN A Wimbledon LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-FRECH A Wimbledon 15-15 Prima esterna dell’americano. 0-15 Prima centrale di Fritz ma si ripete per un let impercettibile e Musetti trova un gran diritto diagonale. 2-2 Gran recupero di Musetti sottorete e chiusura con la volée di diritto. 40-15 Scappa via il recupero di rovescio di Fritz. 30-15 Servizio esterna di Musetti. 15-15 Doppio fallo dell’azzurro. 15-0 Prima vincente di Musetti. 1-2 Fritz è avanti nel secondo set. 40-30 Prima esterna ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-GARIN ALADI CAMILA GIORGI-FRECH A15-15 Prima esterna del. 0-15 Prima centrale dima si ripete per un let impercettibile etrova un gran diritto diagonale. 2-2 Gran recupero disottorete e chiusura con la volée di diritto. 40-15 Scappa via il recupero di rovescio di. 30-15 Servizio esterna di. 15-15 Doppio fallo dell’azzurro. 15-0 Prima vincente di. 1-2nelset. 40-30 Prima esterna ...

