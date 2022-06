LIVE Italia-Inghilterra U19 1-0, Europei calcio 2022 in DIRETTA: finisce il primo tempo! (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 finisce un primo tempo emozionante, Miretti sblocca la partita su rigore da lui procurato. L’Inghilterra prova a dar fastidio sugli esterni. A tra poco per il secondo tempo! 45? finisce il primo tempo di Italia-Inghilterra U19 1-0. 43? Giovane mura in scivolata il tiro di Devine. 41? Italia molto ben messa in campo. 39? Murato il tiro di Casadei. 37? Grandissima parata di Desplanches dopo una punizione. 35? Giallo per Desplanches, punizione per l’Inghilterra dal limite. 33? Fuorigioco dell’Inghilterra in area di rigore Italiana. 31? Possesso continuo dell’Italia. 29? Cooling Break. 27? ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50untempo emozionante, Miretti sblocca la partita su rigore da lui procurato. L’prova a dar fastidio sugli esterni. A tra poco per il secondo45?iltempo diU19 1-0. 43? Giovane mura in scivolata il tiro di Devine. 41?molto ben messa in campo. 39? Murato il tiro di Casadei. 37? Grandissima parata di Desplanches dopo una punizione. 35? Giallo per Desplanches, punizione per l’dal limite. 33? Fuorigioco dell’in area di rigorena. 31? Possesso continuo dell’. 29? Cooling Break. 27? ...

team_world : ...E fra 26 GIORNI siamo pronti a (ri)emozionarci con quello che è stato uno dei protagonisti del concerto del 28 g… - fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - UEFAcom_it : ?? Semifinale UEFA EURO U19 ???? Italia in vantaggio per 1-0 sull'Inghilterra all'intervallo ?? Guarda la ripresa in… - notchicca : RT @team_world: ...E fra 26 GIORNI siamo pronti a (ri)emozionarci con quello che è stato uno dei protagonisti del concerto del 28 giugno 20… - inblu2000it : ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? #G7 su energia e crisi alimentare 2?? #Ucraina. Oggi il vertice… -