L’annuncio di Laura Barth su Rai 2 | “Totti consegnerà la 10 a Pellegrini | e lui darà la 7 a Cristiano Ronaldo” | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 28 giugno 2022) Le voci continuano a rincorrersi, senza sosta. L’argomento caldissimo è quello che riguardae un possibile trasferimento del portoghese alla Roma. Cr7 è sempre più lontano dal Manchester United, l’ultima stagione in Premier League non è stata di certo positiva dal punto di vista personale e di squadra. Dopo un avvio di altissimo livello, l’ex Juventus non è stato in grado di trascinare la squadra nonostante un rendimento positivo dal punto di vista realizzativo. Poi un netto calo soprattutto sotto l’aspetto delle motivazioni, il rapporto compromesso con la guida tecnica e qualche malumore anche con i compagni.è un calciatore molto competitivo e al Manchester United non è più felice, la vicenda ricorda moltissimo gli ultimi mesi trascorsi a Torino con la maglia della ...