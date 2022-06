La salute della prostata: come averne cura grazie a uno stile di vita sano, a una corretta alimentazione e agli integratori (Di martedì 28 giugno 2022) Per una prostata sempre in forma è bene seguire tutta una serie di regole. Parte integrante dell’apparato uro-genitale maschile, la prostata è una ghiandola composta da due tipologie di tessuto, quello fibromuscolare, e il ghiandolare esocrino, che svolgono funzioni differenti. Considerando il tessuto fibromuscolare, è corretto parlare di una duplice presenza, da un lato il tessuto muscolare liscio, che consente alla ghiandola di contrarsi e di far fuoriuscire i fluidi, e dall’altro il tessuto connettivo fibroso, che ha il compito di fornire uno specifico sostegno. Il secondo tipo di tessuto è quello ghiandolare esocrino, conosciuto anche come tessuto epiteliale, a cui va il compito di produrre alcune componenti dello sperma, funzione primaria della ghiandola. Gli integratori, essenziali per ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Per unasempre in forma è bene seguire tutta una serie di regole. Parte integrante dell’apparato uro-genitale maschile, laè una ghiandola composta da due tipologie di tessuto, quello fibromuscolare, e il ghiandolare esocrino, che svolgono funzioni differenti. Considerando il tessuto fibromuscolare, è corretto parlare di una duplice presenza, da un lato il tessuto muscolare liscio, che consente alla ghiandola di contrarsi e di far fuoriuscire i fluidi, e dall’altro il tessuto connettivo fibroso, che ha il compito di fornire uno specifico sostegno. Il secondo tipo di tessuto è quello ghiandolare esocrino, conosciuto anchetessuto epiteliale, a cui va il compito di produrre alcune componenti dello sperma, funzione primariaghiandola. Gli, essenziali per ...

