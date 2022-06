Italia-Olanda basket: quando si gioca, orario, programma, streaming, data Qualificazioni Mondiali 2023 (Di martedì 28 giugno 2022) L’Italbasket si è radunata in questi giorni a Brescia per preparare, agli ordini del nuovo CT Gianmarco Pozzecco, l’importante sfida contro l’Olanda della prossima settimana valida per le FIBA 2023 World Cup Qualifiers (trasferta in quel di Almere, con palla a due prevista alle 19:30 ora Italiana). Gli Azzurri vogliono confermare il successo – maturato non senza qualche difficoltà – per 75-73 dell’andata al Forum di Assago per mantenere la prima posizione nel gruppo H (2-1 il record), con la classifica del girone che ha risentito dell’esclusione della Russia per le note vicende extra-sportive. Il nuovo Commissario Tecnico ha inserito nella lista dei convocati alcune pedine assenti per il ritrovo che ha preceduto l’amichevole contro la Slovenia (persa per 71-90), richiamando i giocatori ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) L’Italsi è radunata in questi giorni a Brescia per preparare, agli ordini del nuovo CT Gianmarco Pozzecco, l’importante sfida contro l’della prossima settimana valida per le FIBAWorld Cup Qualifiers (trasferta in quel di Almere, con palla a due prevista alle 19:30 orana). Gli Azzurri vogliono confermare il successo – maturato non senza qualche difficoltà – per 75-73 dell’anal Forum di Assago per mantenere la prima posizione nel gruppo H (2-1 il record), con la classifica del girone che ha risentito dell’esclusione della Russia per le note vicende extra-sportive. Il nuovo Commissario Tecnico ha inserito nella lista dei convocati alcune pedine assenti per il ritrovo che ha preceduto l’amichevole contro la Slovenia (persa per 71-90), richiamando itori ...

