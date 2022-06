Insigne: “Napoli, spero vinca lo scudetto. Ecco quando posso fare l’esordio in MLS” (Di martedì 28 giugno 2022) Lorenzo Insigne ha cominciato la sua esperienza al Toronto, ha parlato ai microfoni di Gazzetta dello Sport. L’attaccante ex Napoli si era già presentato dicendo di non essere andato Toronto per soldi, ma per fame di vittoria. Ecco quanto ha detto Insigne a Gazzetta L’accoglienza è stata molto bella, non me l’aspettavo. Dai tifosi all’aeroporto all’essere accompagnato al Cafè Diplomatico mi sono sentito a casa: c’erano tante maglie del Napoli, tanti napoletani ed italiani, e per me e per la mia famiglia questo è molto importante. Ci daranno una mano ad inserirci nel nuovo mondo di Toronto. I miei obiettivi? posso giocare la prima partita il 9 luglio, non vedo l’ora di scendere in campo ed aiutare i miei compagni. Le ambizioni sono molto alte, da qui ai prossimi anni cercherò di dare ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 giugno 2022) Lorenzoha cominciato la sua esperienza al Toronto, ha parlato ai microfoni di Gazzetta dello Sport. L’attaccante exsi era già presentato dicendo di non essere andato Toronto per soldi, ma per fame di vittoria.quanto ha dettoa Gazzetta L’accoglienza è stata molto bella, non me l’aspettavo. Dai tifosi all’aeroporto all’essere accompagnato al Cafè Diplomatico mi sono sentito a casa: c’erano tante maglie del, tanti napoletani ed italiani, e per me e per la mia famiglia questo è molto importante. Ci daranno una mano ad inserirci nel nuovo mondo di Toronto. I miei obiettivi?giocare la prima partita il 9 luglio, non vedo l’ora di scendere in campo ed aiutare i miei compagni. Le ambizioni sono molto alte, da qui ai prossimi anni cercherò di dare ...

