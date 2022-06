Ian Nepomniachtchi è sempre più vicino a vincere il Torneo dei Candidati

Leggi su agi

(Di martedì 28 giugno 2022) AGI - Ianpiùa diventare, per la seconda volta consecutiva, lo sfidante di Magnus Carlsen per il titolo di campione del mondo di scacchi. Il russo, dopo 9 turni su 14, è in testa aldeiin corso a Madrid, con un punto di vantaggio pieno su Fabiano Caruana ma senza più scontri diretti tra i due. Un vantaggio che si è rafforzato con la patta arrivata nel big match di ieri nonostante i tentativi di affondo, coraggiosi ma poco ambiziosi, dell'italo-americano che è uscito presto dalla teoria per cercare di sorprendere l'avversario., così come contro Nakamura nei giorni precedenti, ha optato per la difesa russa (Petrov), tra le più solide a disposizione di chi gioca con i pezzi neri. Caruana ha avuto un'unica chance quando ...