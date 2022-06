Pubblicità

napolista : Gravina: «Sono passati sette mesi e ancora non veniamo a capo della questione ristori» Il presidente Figc: «Spero… - sportli26181512 : Gravina: 'Spero di avere risposte dal governo sul tema dei ristori, sono passati mesi': Il presidente della FIGC Ga… - glooit : Gravina, spero a breve risposte Governo su ristori leggi su Gloo - PippoMM1 : @rossonero_fede @vittorio_nobile @FIGC Io spero solo che arrivino tante proprietà straniere, non legate a questi pe… -

Agenzia ANSA

Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, durante la conferenza stampa post consiglio ... Il nostro segretario generale è in costante contatto con le istituzioni,ci siano risposte a ..."Le parole diMi fa piacere che la pensi in questo modo. Servono centri come quelli in ...cambi qualcosa. Preferisco si sblocchi qualcosa, chi vuole andare via vada via e chi è a ... Gravina, spero a breve risposte Governo su ristori