Giorgi-Frech in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2022

Camila Giorgi dovrà vedersela con Magdalena Frech nella circostanza del primo turno di Wimbledon 2022, storico evento di scena sull'erba londinese. La tennista di Macerata è certamente l'azzurra più adeguata per caratteristiche a un exploit straordinario sui campo dei Championships; dopo la semifinale a Eastbourne e ai grandi risultati nel recente passato, in generale sul veloce e nello specifico sul verde, la giocatrice nostrana è pronta a partire con il piede giusto anche quest'anno. La polacca Frech dispone di un buon servizio e di colpi genericamente potenti, sebbene sembri evidente che il pallino del gioco possa essere costantemente tra le mani di Giorgi; qualora la marchigiana non peccasse di frenesia nei momenti cruciali del match, difficilmente potrebbe cadere in un'inattesa ...

