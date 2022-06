Pubblicità

Panorama

L'agenzia per la sicurezza generale dellasu facebook scrive: " Una squadra di ... all'improvviso si stacca dalle catene della gru esul ponte facendo levare in aria un'enorme nube di ......in uno scivolone: William il Principe "triste" e la gaffe della foto di repertorio. Un'immagine, sì inedita, ma del passato. Vediamo lui felicissimo con i tre pargoli in quel della. ... Giordania, cade container: gas tossico provoca 13 morti Un video trasmesso dai media di Stato della Giordania mostra una gru che solleva un contenitore da un camion e poi lo lascia cadere sul ponte di una nave, provocando un'esplosione di fumo giallo. La d ...Almeno 250 intossicati con disintomi Le autorità locali hanoa invittao tutti i residenti della zona a chiudere porte e finestre e a rimanere in casa, ...