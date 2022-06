Femminismo | arti e quartieri entrano in collisione con Erinni

(Di martedì 28 giugno 2022) Incrociare le pratichestiche con il territorio di Roma Est, Torpignattara in pcolare, focalizzandosi sulle esigenze delle donne che lo attraversano. È questo lo scopo del progetto, tutt’ora in corso, L'colo proviene da il manifesto.

Pubblicità

Il Manifesto

... il museo cittadino e quello di Belle, ma anche luoghi della cultura alternativa come l'E - ... che condivide gli stessi ideali dimilitante esposti nella mostra gemella. A concludere il ...... in diverse scale di relazione perché, come dichiara Ariel Salleh (con Léuli Eshrghi consulente scientifico della mostra): " Mettere insieme ecologia,, socialismo e politica indigena ... Identità senza genere alla Centrale Fies Identità senza genere alla Centrale Fies 14 artisti portano al Palais de Tokyo con una riflessione sulle nuove relazioni tra l’essere umano e la natura, dando voce alle popolazioni vessate dallo sfruttamento occidentale ...Apre all’insegna di un progetto ispirato al concetto di femminismo come futuro possibile con apap- Feminist Futures, dal 17 al 19 giugno, il secondo weekend di programmazione ...