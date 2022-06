Ex allenatore di De Ligt: 'La Premier avanzamento di carriera per lui' (Di martedì 28 giugno 2022) Bryan Roy, ex allenatore di de Ligt nel settore giovanile dell'Ajax, intervistato da TuttoJuve.com parla del difensore olandese: "Ipotesi... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 giugno 2022) Bryan Roy, exdi denel settore giovanile dell'Ajax, intervistato da TuttoJuve.com parla del difensore olandese: "Ipotesi...

Pubblicità

sportli26181512 : Ex allenatore di De Ligt: 'La Premier avanzamento di carriera per lui': Bryan Roy, ex allenatore di de Ligt nel set… - thegrandmaximus : RT @guitarmaster188: Ma questi vivono in un altro universo, fanno passare il chelsea come una squadretta, inutile elencare tutti i titoli e… - guitarmaster188 : Ma questi vivono in un altro universo, fanno passare il chelsea come una squadretta, inutile elencare tutti i titol… - ffabrett : @agabriele De ligt però è un po’ immaturo, prende troppi gialli e ha quel vizietto di prendere il pallone con le ma… - SchoneKapelle : @juanito1897 Va in scadenza tra 1 anno, potrebbe essere un discorso improntato proprio all'acquisto ma come paramet… -