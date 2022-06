Da Uomini e Donne al GF Vip: Gemma Galgani e Giorgio Manetti nuovi concorrenti? (Di martedì 28 giugno 2022) Gemma Galgani è di certo diventata una celebrità nel panorama mediatico e televisivo, soprattutto in casa Mediaset, grazie al trampolino di lancio offertole da Maria De Filippi con il suo salotto pomeridiano. Di fatto, la partecipazione fissa della dama bionda alla trasmissione “Uomini e Donne” l’ha resa celebre con un seguito di fan e haters non indifferente. Non si sa se siano più fan o haters, ma una cosa è certa: ha un suo vasto pubblico. La storia d’amore tra Gemma e Giorno a Uomini e Donne La sua, ormai lontanissima, storia d’amore con Giorgio Manetti ha fatto sognare il pubblico del programma per anni, anche se poi finita non in modo troppo positivo per lei. Dal loro primo incontro in trasmissione, alle uscite romantiche e agli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 giugno 2022)è di certo diventata una celebrità nel panorama mediatico e televisivo, soprattutto in casa Mediaset, grazie al trampolino di lancio offertole da Maria De Filippi con il suo salotto pomeridiano. Di fatto, la partecipazione fissa della dama bionda alla trasmissione “” l’ha resa celebre con un seguito di fan e haters non indifferente. Non si sa se siano più fan o haters, ma una cosa è certa: ha un suo vasto pubblico. La storia d’amore trae Giorno aLa sua, ormai lontanissima, storia d’amore conha fatto sognare il pubblico del programma per anni, anche se poi finita non in modo troppo positivo per lei. Dal loro primo incontro in trasmissione, alle uscite romantiche e agli ...

