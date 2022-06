Pubblicità

La Russia fermerà la sua offensiva in Ucraina solo quando le autorità e le forze armate di Kiev capitoleranno ha detto il portavoce di Putin Peskov."La parte ucraina può porre fine (il conflitto) in ...12.59: "Speriamo che gli europei non si concentrino solo sul dare inutili armi a Kiev" Il ... il ministro ucraino ha spiegato che gli è stato detto: "Non preoccuparti, non ci. ... Cremlino: fermeremo offensiva quando l'Ucraina capitolerà Roma, 28 giu. (askanews) - La Russia fermerà la sua offensiva in Ucraina solo quando le autorità e le forze armate di Kiev capitoleranno ha detto il portavoce di Putin Peskov."La parte ucraina ...Se riceverà le armi pesanti necessarie dagli alleati occidentali, l’Ucraina sarà in grado di respingere l’offensiva russa e anche di riconquistare alcuni territori persi nel conflitto. Lo ha affermato ...