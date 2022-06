Carboni al Monza, trovato l’accordo col Cagliari: le cifre e i dettagli (Di martedì 28 giugno 2022) della trattativa andata in porto Il Cagliari ha trovato l’accordo per il passaggio di Andrea Carboni al Monza. I brianzoli stavano da qualche giorno lavorando all’acquisto del difensore. L’affare – secondo quanto riportato da Sky Sport – si aggira attorno ai quattro milioni più uno di bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) della trattativa andata in porto Ilhaper il passaggio di Andreaal. I brianzoli stavano da qualche giorno lavorando all’acquisto del difensore. L’affare – secondo quanto riportato da Sky Sport – si aggira attorno ai quattro milioni più uno di bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

