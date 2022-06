Pubblicità

_AliveUniverse : Il #CubeSat #CAPSTONE delle dimensioni di un forno a microonde e dal peso di soli 25 chilogrammi, sarà il primo vei… -

Alive Universe Today

In preparazione per il lancio Ancora qualche ritardo per le missioni in, ma in alcuni casi i progressi nei preparativi sono evidenti. In particolare il lancio di(NASA) è imminente: ...... ma al momento sembra in pole position(NASA). La missione, che servirà a validare l'orbita del futuro Lunar Gateway del programma Artemis, è attualmente prevista insu un vettore ... CAPSTONE è in partenza