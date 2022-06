Caldo record, ondata di calore travolge l’Italia: le città da bollino rosso (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo un Maggio da record, ecco anche Giugno. È ufficiale infatti l’allarme ondata calore sul nostro Paese dove si sono registrate temperature anomale. Le città a rischio salgono da 2 a 12 classificandosi con il bollino d’emergenza rosso, altre 9 sono arancioni. Ma la situazione non andrà migliorando, anzi. Leggi anche: Roma, l’inferno degli incendi: 9 roghi, 350 Vigili del Fuoco impegnati. Scoppiano anche le bombole del gas Caldo da record Per il momento si salva solo il Nord dove si respira leggermente. Ma da domani, 29 Giugno 2022, saranno ben 19 le città ad elevato rischio. Questi giorni sono caratterizzati da eccessivo Caldo, umidità e assenza di ventilazione, tipici delle ondate di calore. Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo un Maggio da, ecco anche Giugno. È ufficiale infatti l’allarmesul nostro Paese dove si sono registrate temperature anomale. Lea rischio salgono da 2 a 12 classificandosi con ild’emergenza, altre 9 sono arancioni. Ma la situazione non andrà migliorando, anzi. Leggi anche: Roma, l’inferno degli incendi: 9 roghi, 350 Vigili del Fuoco impegnati. Scoppiano anche le bombole del gasdaPer il momento si salva solo il Nord dove si respira leggermente. Ma da domani, 29 Giugno 2022, saranno ben 19 lead elevato rischio. Questi giorni sono caratterizzati da eccessivo, umidità e assenza di ventilazione, tipici delle ondate di. Le ...

