Calcio | Figc approva bilancio 2021 | Gravina ' risultato straordinario | battuto ogni record'

Roma, 28 giu. - (Adnkronos) - Nella riunione odierna il Consiglio Federale ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2021, che chiude con un Valore della Produzione pari a 229,5 milioni di euro, con un Margine Operativo Lordo di 40,3 milioni e un risultato positivo pari a 11,1 milioni di euro, dopo cospicui interventi per le emergenze, il sostegno e lo sviluppo del Calcio e il pagamento delle imposte. Si tratta di un risultato record per la Federazione nell'anno della vittoria del titolo continentale da parte della Nazionale nonché dell'organizzazione di 4 gare del Campionato Europeo e della Final Four di Nations League a Milano e Torino. Un bilancio storico sotto diversi punti di vista, a cominciare dal Valore della Produzione, per la prima ...

