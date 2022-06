Bargiggia: “Una trattativa si è arenata”, poi l’annuncio su Koulibaly-Juve e Ospina (Di martedì 28 giugno 2022) Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto nel corso di “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, per commentare a 360 gradi le ultime notizie di calciomercato in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato: Koulibaly-Juve, operazione ad un passo? “A me non risulta questa notizia. Per poter presentare una proposta al Napoli, la Juventus dovrebbe prima cedere alcuni calciatori. Il club punterebbe Koulibaly soltanto con un’uscita importante in difesa. Se arrivasse un’offerta al Napoli, Koulibaly, inoltre, ha già fatto sapere di non volere andare in nessun’altra squadra in Italia. Lo scenario attualmente è questo. Il Napoli gli proporrà il rinnovo, ma non ora, verso la chiusura del calciomercato”. È vero il malumore di Elmas? “Non ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 giugno 2022) Paolo, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto nel corso di “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, per commentare a 360 gradi le ultime notizie di calciomercato in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato:, operazione ad un passo? “A me non risulta questa notizia. Per poter presentare una proposta al Napoli, lantus dovrebbe prima cedere alcuni calciatori. Il club punterebbesoltanto con un’uscita importante in difesa. Se arrivasse un’offerta al Napoli,, inoltre, ha già fatto sapere di non volere andare in nessun’altra squadra in Italia. Lo scenario attualmente è questo. Il Napoli gli proporrà il rinnovo, ma non ora, verso la chiusura del calciomercato”. È vero il malumore di Elmas? “Non ...

