Angelina Jolie sui suoi figli: "Non li spingo verso la tutela dell'ambiente, devono arrivarci da soli" (Di martedì 28 giugno 2022) Angelina Jolie ha rivelato di aver deciso di non spingere i suoi figli a preoccuparsi per l'ambiente: 'Preferisco che si decidano da soli man mano che crescono'. Angelina Jolie, durante una nuova intervista rilasciata dalla rivista Madame Figaro, ha parlato del fatto che non abbia affatto provato a sensibilizzare i suoi sei bambini, che condivide con l'ex marito Brad Pitt, nei confronti della tutela dell'ambiente che la loro generazione sarà inevitabilmente costretta a mettere in pratica. Dopo aver parlato in termini generali di Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne, la Jolie si è anche aperta a proposito dell'anno che ha passato in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 giugno 2022)ha rivelato di aver deciso di non spingere ia preoccuparsi per l': 'Preferisco che si decidano daman mano che crescono'., durante una nuova intervista rilasciata dalla rivista Madame Figaro, ha parlato del fatto che non abbia affatto provato a sensibilizzare isei bambini, che condivide con l'ex marito Brad Pitt, nei confrontiche la loro generazione sarà inevitabilmente costretta a mettere in pratica. Dopo aver parlato in termini generali di Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne, lasi è anche aperta a proposito'anno che ha passato in ...

Pubblicità

repubblica : Il lancio nel vuoto di Angelina Jolie: la star a Rocca Massima per il 'volo dell'angelo' - Hallerftwayne : RT @VincentL40: Angelina Jolie by Lorenzo Agius - LadySgrazia : @alessandrotdl A me era piaciuta tanto in ragazze interrotte. C’era pure angelina jolie ma secondo me Winona la bat… - parishurtado : RT @VincentL40: Angelina Jolie by Lorenzo Agius - Giornaleditalia : #angelinajolieinsettimarcopozzi Emergenza alimentare, occasione per imporre una Nuova Normalità: dai ragni di Angel… -