Alfonso Signorini con lei | cosa c’è di segreto?

(Di martedì 28 giugno 2022) Il conduttore del Grande Fratello Vip,, sta trascorrendo qualche giorno con un’ex concorrente del reality:bolle in pentola? Il conduttore del Grande Fratello Vip,, sta trascorrendo alcuni giorni di pieno relax. Ma non è da solo. Infatti, lo stesso presentatore ha voluto postare un piccolo e simpatico video proprio con L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

trash_italiano : Alfonso Signorini su Giulia De Lellis al #GFVIP - Gianni_gian13 : RT @trash_italiano: Alfonso Signorini su Giulia De Lellis al #GFVIP - VicolodelleNews : Chi farà veramente l'opinionista al #GfVip 7? Costretto ad intervenire Alfonso Signorini stesso - Il Vicolo delle N… - italianspainish : RT @CodispotiMiriam: Alvin molto più professionale e preparato di Alfonso Signorini!! Andava detto…. #isola #GFvip - Anast1Maddalena : RT @CodispotiMiriam: Alvin molto più professionale e preparato di Alfonso Signorini!! Andava detto…. #isola #GFvip -

È nato il caos intorno alla riconferma di Sonia Bruganelli come opinionista del GF Vip7 - edizione come sempre capitanata da. Pare infatti che la Bruganelli, produttrice tv ma al contempo ospite e partecipante di programmi televisivi , abbia accettato l'offerta diper la prossima edizione del ...... nonostante ciò il programma ha già fatto parlare di sé! In particolare sono circolati recenti rumors secondo i quali, noto conduttore del programma, avrebbe richiesto all'...È nato il caos intorno alla riconferma di Sonia Bruganelli come opinionista del GF Vip7-edizione come sempre capitanata da Alfonso Signorini. Pare infatti che la Bruganelli, produttrice tv ma al ...Alla fine Alfonso Signorini è riuscito a trovare le opinioniste perfette per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo le indiscrezioni che parlavano di Sonia Bruganelli, infatti, sembra che il ...