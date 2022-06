Al diritto a migrare corrisponde quello a restare: l’elogio di Vito Teti al coraggio della ‘restanza’ (Di martedì 28 giugno 2022) Vito Teti ha recentemente pubblicato con Einaudi la sua terza “vela”, dopo Maledetto Sud (2013), su cui ho già scritto qui, e Fine pasto – Il cibo che verrà (2015): è La restanza (2022), il suo nuovo lavoro. Descrive il sentimento che può definirsi correlativo di ogni partenza, fuga, erranza. Non un elogio dell’inerzia di chi resta, passivamente, per sottrarsi al coraggio di scelte diverse, bensì il tentativo di chiarire la condizione di chi migra in permanenza, “perché per restare, davvero, bisogna camminare, viaggiare negli spazi invisibili del margine”, scrive Teti in apertura, fugando ogni equivoco d’intenti. In queste pagine si parla di una forma attiva di restanza, non estranea all’inquietudine caratterizzante la condizione dei migranti, soprattutto del passato. Non estranea all’irrequietezza, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022)ha recentemente pubblicato con Einaudi la sua terza “vela”, dopo Maledetto Sud (2013), su cui ho già scritto qui, e Fine pasto – Il cibo che verrà (2015): è La restanza (2022), il suo nuovo lavoro. Descrive il sentimento che può definirsi correlativo di ogni partenza, fuga, erranza. Non un elogio dell’inerzia di chi resta, passivamente, per sottrarsi aldi scelte diverse, bensì il tentativo di chiarire la condizione di chi migra in permanenza, “perché per, davvero, bisogna camminare, viaggiare negli spazi invisibili del margine”, scrivein apertura, fugando ogni equivoco d’intenti. In queste pagine si parla di una forma attiva di restanza, non estranea all’inquietudine caratterizzante la condizione dei migranti, soprattutto del passato. Non estranea all’irrequietezza, ...

