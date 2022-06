A 101 anni ex sottoufficiale delle Ss condannato a 5 di carcere (Di martedì 28 giugno 2022) Arriva in aula a volto coperto Josef Schuetz, ex sottoufficiale delle SS, a 101 anni riconosciuto colpevole delle violenze commesse durante l'Olocausto quando era a guardia del campo di concentramento ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) Arriva in aula a volto coperto Josef Schuetz, exSS, a 101riconosciuto colpevoleviolenze commesse durante l'Olocausto quando era a guardia del campo di concentramento ...

Pubblicità

ilpost : Josef Schuetz, 101 anni, è stato condannato a cinque anni di carcere in Germania per crimini legati al nazismo - rtl1025 : ?? Un ex guardiano di un campo di concentramento #nazista di 101 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione… - gazzettaparma : L'uomo era accusato di essere coinvolto nell'uccisione di oltre 3.000 persone tra il 1942 e il 1945 - infoitestero : Germania, ex nazista di 101 anni condannato a cinque anni di carcere - L'Unione - bi_loriana : RT @rtl1025: ?? Un ex guardiano di un campo di concentramento #nazista di 101 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione al termine… -