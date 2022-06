Wimbledon 2022, programma primo giorno: tocca subito a Sinner (Di lunedì 27 giugno 2022) Tutto è pronto a Wimbledon dove inizia oggi, lunedì 27 giugno, la 135esima dello slam sull’erba più prestigioso del mondo. Sarà una giornata molto importante per alcuni dei big in gara e per i colori azzurri.... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 giugno 2022) Tutto è pronto adove inizia oggi, lunedì 27 giugno, la 135esima dello slam sull’erba più prestigioso del mondo. Sarà una giornata molto importante per alcuni dei big in gara e per i colori azzurri....

Pubblicità

Eurosport_IT : Fateci divertire, ragazzi!! ???????? Sinner lancia la volata a Berrettini -> - Adnkronos : #Wimbledon, #Djokovic ribadisce il no al vaccino. - Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia di #Wimbledon si aprono le porte del Centre Court per un allenamento: ad avere l’on… - mottolese : RT @langolodeiprono: Wimbledon al via lunedì 27 giugno | 3° Grande Slam 2022 | Matteo Berrettini dalla parte di Nadal | Per Sinner c'è Wawr… - infoitsport : Wimbledon 2022, domani il via: gli italiani in campo. Programma e orari tv – Meteo -