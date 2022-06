Via a gigafactory Stellantis in 2026, a regime in 2030 (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Partirà nel 2026 la gigafactory di Termoli che marcerà a pieno regime nel 2030 con 2.000 occupati. E’ questo il ruolino di marcia delineato oggi da Stellantis nel corso di un incontro con i sindacati nel quale il gruppo automotive ha confermato il piano di progressiva trasformazione dello stabilimento di Termoli da fabbrica di motori e di cambi in stabilimento di batterie per auto elettriche. La trasformazione come noto avverrà attraverso la costituzione di una joint venture, la Acc formata dalla stessa Stellantis, Mercedes e Total, che avrà una capacità industriale da 40 gigawatt grazie alla quale Termoli diventerà il terzo polo europeo di produzione di batterie, dopo i siti di Francia e Germania, a cui si aggiungeranno altre due fabbriche negli Usa e in Canada. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Partirà nelladi Termoli che marcerà a pienonelcon 2.000 occupati. E’ questo il ruolino di marcia delineato oggi danel corso di un incontro con i sindacati nel quale il gruppo automotive ha confermato il piano di progressiva trasformazione dello stabilimento di Termoli da fabbrica di motori e di cambi in stabilimento di batterie per auto elettriche. La trasformazione come noto avverrà attraverso la costituzione di una joint venture, la Acc formata dalla stessa, Mercedes e Total, che avrà una capacità industriale da 40 gigawatt grazie alla quale Termoli diventerà il terzo polo europeo di produzione di batterie, dopo i siti di Francia e Germania, a cui si aggiungeranno altre due fabbriche negli Usa e in Canada. ...

