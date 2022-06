Vavassori-Tiafoe in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di lunedì 27 giugno 2022) Andrea Vavassori dovrà vedersela con Frances Tiafoe nella circostanza del primo turno di Wimbledon 2022, prestigioso torneo Slam londinese. Il particolare tennista italiano, specialista del doppio e di recente performante anche in singolare, tenterà di ostacolare il percorso dell’istrionico statunitense al debutto; lo stile ‘old’ di Vavassori, amante delle discese a rete e dotato di un servizio rilevante, nonché dotato di un esteticamente splendido rovescio a umano, può realisticamente dar filo da torcere a Tiaofe. La superficie di riferimento, l’erba appunto, sembrerebbe perfetta per il fluire del tennis caratteristico dell’azzurro, dunque attenzione alla possibile sorpresa in quel di Londra; il talento a stelle e strisce, particolarmente talentuoso, è però da tener d’occhio e difficilmente regalerà ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Andreadovrà vedersela con Francesnella circostanza del primo turno di, prestigioso torneo Slam londinese. Il particolare tennista italiano, specialista del doppio e di recente performante anche in singolare, tenterà di ostacolare il percorso dell’istrionico statunitense al debutto; lo stile ‘old’ di, amante delle discese a rete e dotato di un servizio rilevante, nonché dotato di un esteticamente splendido rovescio a umano, può realisticamente dar filo da torcere a Tiaofe. La superficie di riferimento, l’erba appunto, sembrerebbe perfetta per il fluire del tennis caratteristico dell’azzurro, dunque attenzione alla possibile sorpresa in quel di Londra; il talento a stelle e strisce, particolarmente talentuoso, è però da tener d’occhio e difficilmente regalerà ...

Pubblicità

infoitsport : Vavassori-Tiafoe oggi Wimbledon 2022: orario 27 giugno, programma, tv, streaming - infoitsport : Vavassori-Tiafoe in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 - Fprime86 : RT @MatteoDG93: #Wimbledon2022, le date dei primi turni degli italiani. LUNEDI 27: Sinner-Wawrinka, Fognini-Griekspoor, Vavassori-Tiafoe,… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Sorteggio italiani al primo turno ?? Sonego ???? vs Kudla ???? Musetti ???? vs Fritz ???? Berrettini ???? vs Garin ???? Vavassori ???? v… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Andrea Vavassori esordirà contro Frances Tiafoe #Wimbledon -