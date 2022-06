Ultime Notizie – Mariupol, oltre 100 corpi trovati sotto macerie (Di lunedì 27 giugno 2022) oltre cento corpi sono stati ritrovati sotto le macerie di un edificio bombardato a Mariupol, nel distretto di Livoberezhny. Lo rende noto su Telegram Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco. “I corpi sono ancora sotto le macerie e gli occupanti non hanno intenzione di estrarli e seppellirli“, denuncia Andryushchenko, spiegando che nella città “continua l’esumazione. La priorità viene data ai cortili delle scuole e agli asili nido”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022)centosono stati riledi un edificio bombardato a, nel distretto di Livoberezhny. Lo rende noto su Telegram Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco. “Isono ancoralee gli occupanti non hanno intenzione di estrarli e seppellirli“, denuncia Andryushchenko, spiegando che nella città “continua l’esumazione. La priorità viene data ai cortili delle scuole e agli asili nido”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

