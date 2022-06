Siluri di Fi alla Lega e FdI arrivata al top Il Cdx teme per le Politiche

(Di lunedì 27 giugno 2022) Centrodestra the day after. La sconfitta è pesante, peggiori delle previsioni. Non tanto e non solo per il flop di Federico Sboarina a Verona (atteso) quanto per il ko a Monza, ad Alessandria e a Catanzaro. Per il Centrodestra non basta dire che uniti si vince e divisi si perde. Qualcosa non funziona. Il Carroccio cerca di correre ai ripari con un vertice tra il leader Salvini, il ministro Segui su affaritaliani.it

Centrodestra dopo i ballottaggi, Toti esulta: "L'unico modello vincente è quello della Liguria"
Incredibile Paltrinieri, superman delle acque: in piscina o all'aperto, non fa differenza, visto il bronzo conquistato ieri nella staffetta sul lago, dopo l'oro nei 1.500 in piscina del giorno prima.