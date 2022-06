Secondo uno studio, i politici vivono più a lungo dei cittadini comuni (Di lunedì 27 giugno 2022) Chi fa politica avrebbe un'aspettativa di vita di circa 7 anni più alta all'età di 45 anni. Tra le cause di questo divario, l'accesso all'assistenza sanitaria e lo stile di vita Leggi su wired (Di lunedì 27 giugno 2022) Chi fa politica avrebbe un'aspettativa di vita di circa 7 anni più alta all'età di 45 anni. Tra le cause di questo divario, l'accesso all'assistenza sanitaria e lo stile di vita

Pubblicità

HankSchrader88 : @Bachecotti Questo non è un punto a suo favore, soprattutto se come secondo arriva uno che sta sempre ucciso come Sirigu - GreenMidnight1 : @tcarapezza @Giallo585 @gianni_celani @SoloMilan68 @Maicuntent1986 Quello precedente però era quadriennale. Ed è st… - fanpage : Il fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica, morto oggi a 87 anni, è stato uno dei più grandi impren… - tuskatore : @Cucuzinho7 Gravina è uno di quei vecchi di merda per cui il calcio italiano è forte se la squadra più forte del mo… - GiCivi : RT @PremioStrega: Con quel romanzo, ripubblicato lo scorso anno con un’introduzione di Sandro Veronesi, è diventato nel tempo uno degli aut… -