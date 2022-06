Sciopero Atm a Milano oggi 27 giugno: metro, bus e tram a rischio. I motivi della protesta (Di lunedì 27 giugno 2022) Sciopero Atm a Milano oggi 27 giugno: le corse di metro, bus e tram saranno a rischio tra le 11:00 e le 13:00 per protestare contro le aggressioni perpetrate ai danni di macchinisti e capitreno. Sciopero Atm a Milano oggi 27 giugno: metro, bus e tram a rischio Nella serata di venerdì 24 giugno, un dipendente Atm è stato brutalmente aggredito da cinque ragazzi in corrispondenza della fermata della metro di San Donato. Pochi giorni prima, nel pomeriggio di lunedì 20 giugno, un capotreno è stato assalito a colpi di catene alla stazione di Belgioioso. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 giugno 2022)Atm a27: le corse di, bus esaranno atra le 11:00 e le 13:00 perre contro le aggressioni perpetrate ai danni di macchinisti e capitreno.Atm a27, bus eNella serata di venerdì 24, un dipendente Atm è stato brutalmente aggredito da cinque ragazzi in corrispondenzafermatadi San Donato. Pochi giorni prima, nel pomeriggio di lunedì 20, un capotreno è stato assalito a colpi di catene alla stazione di Belgioioso. ...

Ale_De_Chirico : Dipendenti Atm aggrediti: oggi sciopero di due ore indetto dalle organizzazioni sindacali - pa_tere : @atm_informa Come mai questa mattina non è stato dato il solito avviso di sciopero in metropolitana? - Andy_Windham : @andreilsero @atm_informa Avranno iniziato lo sciopero in anticipo? ?? - zazoomblog : Dipendenti Atm aggrediti: oggi sciopero di due ore indetto dalle organizzazioni sindacali - #Dipendenti #aggrediti… - SergioSierra67 : Capitreno e macchinisti aggrediti, i sindacati: «Impossibile andare avanti». Oggi sciopero di due ore sulle linee A… -