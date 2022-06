Saldi estivi, quando cominciano in Sicilia e Calabria. L'elenco regione per regione (Di lunedì 27 giugno 2022) La regione che darà il via ai Saldi estivi per prima è la Sicilia, dove si dovrà attendere appena una manciata di giorni perchè il via alle "spese pazze" è previsto per il 1° luglio. Il 2 luglio... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 giugno 2022) Lache darà il via aiper prima è la, dove si dovrà attendere appena una manciata di giorni perchè il via alle "spese pazze" è previsto per il 1° luglio. Il 2 luglio...

Pubblicità

elkay_mdb : Saldi Estivi 2022 - elkay_mdb : Pre-Saldi Estivi -50% - volalibera1 : RT @fanpage: L’attesa sta per finire! Iniziano i saldi estivi! Le date regione per regione - fanpage : L’attesa sta per finire! Iniziano i saldi estivi! Le date regione per regione - Adigeoverona2 : Sapevi che il 2 luglio cominceranno i tanto attesi saldi estivi? Segna questa data sul calendario! Per l’occasione… -