Ranking Atp aggiornato a lunedì 27 giugno 2022: sale Tsitsipas, Berrettini fuori dalla top-10 (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 27 giugno 2022, prima dell'inizio del torneo di Wimbledon. Rispetto alla scorsa settimana l'unica variazione in top-10 è il quinto posto di Stefanos Tsitsipas, che guadagna una posizione a discapito di Casper Ruud. In casa Italia c'è l'undicesimo posto di Matteo Berrettini, che però nei prossimi giorni perderà i 1200 punti della finale dello scorso anno a Wimbledon, per le note vicende tra i Championships e l'Atp. Poco più indietro Jannik Sinner, che occupa la posizione numero 13. Per trovare un altro azzurro bisogna scendere al numero 54 di Lorenzo Sonego, ma in top-100 troviamo anche Fabio Fognini (63) e Lorenzo Musetti (70).

