Raffaele La Capria | chi è lo scrittore morto di recente? Età quando è morto | causa morte | vita privata | moglie | figlie | funerali

Pubblicità

RaiCultura : Addio allo scrittore Raffaele La Capria, una delle voci più autorevoli del Novecento e anima di Napoli. Aveva vinto… - ciropellegrino : È morto Raffaele La Capria #napoli - Radio3tweet : Caro lettore italiano, scriveva Raffaele La Capria una decina di anni fa, io e te, per la maggior parte del tempo d… - fendente1 : RT @enpaonlus: il cane, il granchio e raffaele la capria - scompare un gigante della nostra letteratura. Sue le pagine più intense e commov… - copydimare : RT @artdielle: 'Scrivere e lanciarsi in acqua rispondono alla stessa legge, quella di gravità: fra le onde trovavo il ritmo e la disciplina… -

... descritto magnificamente nel suo romanzo più famoso, "Ferito a morte", con cui vinse il Premio Strega nel 1961: questo è stato l'impegno instancabile diLa, Dudù per gli amici, una ...E' morto a 99 anni lo scrittoreLa, napoletano di nascita poi trapiantato a Roma. Vincitore del Premio Strega nel 1961 con il romanzo 'Feriti a morte'. 'ConLa- ha detto il ministro della Cultura ...È morto nella notte, all’età di 99 anni, Raffaele La Capria, scrittore diventato nel tempo un punto di riferimento specie per molti giovani che l’hanno indicato come significativo per la propria forma ...Da Vincenzo De Luca a Gaetano Manfredi, anche la politica napoletana ricorda Raffaele La Capria, lo scrittore napoletano scomparso quest’oggi a ...