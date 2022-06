Psg Skriniar, l’Inter rifiuta 60 milioni più Draxler: le ultime (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Psg rilancia per avere Skriniar, ma l’Inter rifiuta l’offerta di 60 milioni più Draxler dei parigini Il Psg continua a seguire Milan Skriniar dell’Inter. E’ lui l’obiettivo dei parigini e il sacrificabile per i nerazzurri per rientrare negli 80 milioni. Il Psg avrebbe rilanciato con un’offerta pari a 60 milioni più il cartellino di Draxler. No secco dell’Inter che invece vuole soltanto cash e a 70 si potrebbe chiudere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Psg rilancia per avere, mal’offerta di 60piùdei parigini Il Psg continua a seguire Milandel. E’ lui l’obiettivo dei parigini e il sacrificabile per i nerazzurri per rientrare negli 80. Il Psg avrebbe rilanciato con un’offerta pari a 60più il cartellino di. No secco delche invece vuole soltanto cash e a 70 si potrebbe chiudere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

