Orrore a Lione | maestra uccide con l’acido bimba di 11 mesi L’agghiacciante confessione | «Piangeva troppo»

(Di lunedì 27 giugno 2022)senza confini. La vicenda che arriva da un asilo difa accapponare la pelle: un’insegnante 27enne ha ucciso unadi 11, figlia di un ingegnere italiano originario della Bergamasca. Ha spruzzato deladdosso alla piccola Lisa, una sostanza caustica di quelle utilizzate per sturare i lavandini. Gliel’ha fatta ingoiare, perché «»…unadi 11conLa donna, che ha confessato l’atrocità di cui si è resa protagonista, è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario di un minore di 15 anni. Si, perché per Lisa non c’è stato nulla da fare. E quando intorno alle 8 del mattino di mercoledì ...

Pubblicità

ElveAngelic : RT @FrancoScarsell2: Orrore in Francia.Una bimba di 11mesi,figlia di un ingegnere italiano,è stata uccisa in un asilo nido di Lione da un'i… - infoitinterno : Bimba di 11 mesi avvelenata dalla maestra perché piangeva troppo: orrore a Lione, vittima italiana - infoitinterno : Lione, orrore nell'asilo. Bambina italiana uccisa dalla maestra - disinformate_it : RT @ilgiornale: La piccola (11 mesi) figlia di un bergamasco. L'educatrice esasperata dai pianti continui - ilgiornale : La piccola (11 mesi) figlia di un bergamasco. L'educatrice esasperata dai pianti continui -

, in Francia, dove una educatrice di un asilo ha costretto una piccola a ingerire una sostanza tossica, con ogni probabilità della soda caustica. Aghiacciante il motivo: la donna, ...... un giorno prima del suo primo compleanno, sempre a. La nonna della bimba è partita venerdì ... Il motivo e da film dell'. Aveva solo 11 mesi proviene da Più Donna - Notizie di Attualità, ...«La sua è una situazione personale particolare e probabilmente non doveva essere lasciata sola con la bambina», ha detto. Orrore a Lione, in Francia, dove una educatrice di un… Leggi ...In un momento di follia ha ucciso la piccola Lisa, che avrebbe compiuto un anno giovedì prossimo. “Non voleva ucciderla – ha aggiunto il legale – la bambina non smetteva di piangere e ha perso… Leggi ...