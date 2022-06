Maturità, seconda prova sessioni suppletiva e straordinaria: chi elabora le tre proposte di traccia. FAQ Ministero (Di lunedì 27 giugno 2022) Chi elabora le tre proposte di traccia per la seconda prova delle sessioni suppletiva e straordinaria? Il Ministero aggiorna le FAQ sulla Maturità in vista delle sessioni suppletiva del 6 e 7 luglio L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 giugno 2022) Chile trediper ladelle? Ilaggiorna le FAQ sullain vista delledel 6 e 7 luglio L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Maturità, seconda prova sessioni suppletiva e straordinaria: chi elabora le tre proposte di traccia. FAQ Ministero - stckfngr : Comunque sono proprio una sfigata: la maturità con la seconda prova nonostante non avessimo tradotto per 2 anni e m… - nekosbaka : @antipa_tia @camiciaadiforza same. agli esami di maturità ho vomitato prima della prima prova (13/20). con le gocce… - mony_carmy : @PrimeVideoIT Io che non ho affrontato la maturità (perché non avrei comunque avuto il diploma volendo ricominciare… - bruxebanner : vaffanculo ho appena realizzato che il massimo con cui posso uscire dalla maturità è 83 perchè la seconda prova mi… -