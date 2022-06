M5S | Grillo non si piega | Il limite del secondo mandato resta Ma è pronto il soccorso ai parlamentari uscenti

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 giugno 2022) Beppeha incontrato idel Movimento 5 Stelle e li ha informati che non vuole deroghe alla regola che impone di non superare due mandati da eletti. Poi ha aggiunto: "Se ci credete fino in fondo non abbandono nessuno". E ancora: "avete avuto un'occasione incredibile, ci vuole entusiasmo, chi ci crede deve crederci fino in fondo". Il garante del M5S, però, sta cercando una via d'uscita per tutti iche non potranno ripresentarsi alle prossime elezioni politiche proprio a causa deldel. Una soluzione al vaglio sarebbe quella di contratti ad hoc per gli eletti in uscita nella scuola di formazione del M5S. Ex eletti trasformati in prof, dunque -dopo essersi lasciati due mandati alle spalle- in cattedra per deputati e senatori che ...