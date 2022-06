Luca Bizzarri, il comico finisce nella bufera: “Dopo la tragedia…” | Fan sconvolti (Di lunedì 27 giugno 2022) La scelta di Luca Bizzarri di dare la voce ad un podcast di Autostrade ha fatto arrabbiare molti, ecco cosa ha detto il comico. Tutti hanno ancora ben impresse le terribili immagini del crollo del Ponte Morandi a Genova, venuto giù il 14 agosto 2018. Una tragedia, avvenuta alle 11:36 del mattino, che ha provocato la morte di 43 persone, il ferimento di altre 11 e circa 600 sfollati. Nei giorni successivi a quel tremendo disastro erano stati in molti ad esprimere la propria profonda indignazione per l’accaduto. Anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo si erano esposti con parole molto dure, chiedendo giustizia affinché nulla del genere potesse mai ripetersi. Tra questi c’era anche il noto comico Luca Bizzarri, genovese e presidente della Fondazione ... Leggi su kronic (Di lunedì 27 giugno 2022) La scelta didi dare la voce ad un podcast di Autostrade ha fatto arrabbiare molti, ecco cosa ha detto il. Tutti hanno ancora ben impresse le terribili immagini del crollo del Ponte Morandi a Genova, venuto giù il 14 agosto 2018. Una tragedia, avvenuta alle 11:36 del mattino, che ha provocato la morte di 43 persone, il ferimento di altre 11 e circa 600 sfollati. Nei giorni successivi a quel tremendo disastro erano stati in molti ad esprimere la propria profonda indignazione per l’accaduto. Anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo si erano esposti con parole molto dure, chiedendo giustizia affinché nulla del genere potesse mai ripetersi. Tra questi c’era anche il noto, genovese e presidente della Fondazione ...

