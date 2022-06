LIVE Fognini-Griekspoor 7-5 5-7 3-6 4-6, Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’olandese raggiunge Alcaraz al secondo turno (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! Basta un dato: 37-23 Griekspoor, 41-37 Fognini il conto vincenti-gratuiti. Tallon Griekspoor batte di nuovo Fabio Fognini, 5-7 7-5 6-3 6-4. Chiude con un ace in due ore e 6 minuti di gioco, sarà lui l’avversario di Carlos Alcaraz al secondo turno. Vantaggio Griekspoor, match point: ace sulla T. 40-40 Eccellente prima di Griekspoor esterna. 30-40 PALLA BREAK Fognini! La risposta nei piedi che obbliga Griekspoor all’errore! 30-30 CHE RISPOSTA DI Fognini! Non si arrende con ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! Basta un dato: 37-23, 41-37il conto vincenti-gratuiti. Tallonbatte di nuovo Fabio, 5-7 7-5 6-3 6-4. Chiude con un ace in due ore e 6 minuti di gioco, sarà lui l’avversario di Carlosal. Vantaggio, match point: ace sulla T. 40-40 Eccellente prima diesterna. 30-40 PALLA BREAK! La risposta nei piedi che obbligaall’errore! 30-30 CHE RISPOSTA DI! Non si arrende con ...

