Linus: “‘Party Like a Deejay’ spero diventi appuntamento fisso” (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ stata una festa lunga due giorni, con decine di migliaia di persone che hanno risposto all’appello di Linus&Co. L’imperativo? Divertirsi a ritmo di musica. ‘Party Like A Deejay 2022 – Park edition”, la festa che Radio Deejay ha organizzato nel week-end appena trascorso al Parco Sempione di Milano, è stata un vero successo di numeri, accogliendo, da sabato mattina a domenica sera, un popolo festoso, che ha aderito con partecipazione a tutte le iniziative preparate da Linus con gli speaker e lo staff di Deejay per i propri ascoltatori e per la città di Milano. 40 ore di festa totale, 12 ore di musica live al Teatro Burri, il grande concerto all’Arena Civica sabato sera, la Deejay After Run nel Parco, i tornei di basket e le partite a Padel, i corsi di Yoga e di Pilates, gli Action Sport, gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ stata una festa lunga due giorni, con decine di migliaia di persone che hanno risposto all’appello di&Co. L’imperativo? Divertirsi a ritmo di musica.A Deejay 2022 – Park edition”, la festa che Radio Deejay ha organizzato nel week-end appena trascorso al Parco Sempione di Milano, è stata un vero successo di numeri, accogliendo, da sabato mattina a domenica sera, un popolo festoso, che ha aderito con partecipazione a tutte le iniziative preparate dacon gli speaker e lo staff di Deejay per i propri ascoltatori e per la città di Milano. 40 ore di festa totale, 12 ore di musica live al Teatro Burri, il grande concerto all’Arena Civica sabato sera, la Deejay After Run nel Parco, i tornei di basket e le partite a Padel, i corsi di Yoga e di Pilates, gli Action Sport, gli ...

StraNotizie : Linus: ''Party Like a Deejay' spero diventi appuntamento fisso' - MassOtto : Piaciuto su YouTube: Party Like a Deejay 2022: Linus chiama... La radio risponde! - GEDIspa : Party like a Deejay: due giorni di musica, intrattenimento, sport e tante attività aperte a tutti per festeggiare i… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Milano, nel weekend 'Party Like a Deejay' al Parco Sempione, Linus: «Musica e sport, sarà come un picnic» - leggoit : Milano, nel weekend 'Party Like a Deejay' al Parco Sempione, Linus: «Musica e sport, sarà come un picnic» -