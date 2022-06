Letta e soci trionfano nei ballottaggi: vittorie da Verona a Catanzaro (Di lunedì 27 giugno 2022) Dal calcio alla politica. È la nuova avventura di Damiano Tommasi, nuovo sindaco di Verona. L’ex calciatore, alla guida di una lista civica sostenuta dal PD, con il 53,4% dei voti ha battuto il sindaco uscente Federico Sboarina, fermo al 46,6% e e penalizzato dal mancato apparentamento con la lista dell’ex leghista Flavio Tosi. “Ero già soddisfatto perché siamo riusciti a parlare di proposte concrete senza denigrare l’avversario. La bici è pronta per scalare lo Stelvio, ora prepareremo anche le gambe”. Così Damiano Tommasi. Letta e soci trionfano nei ballottaggi a Parma e Piacenza, eleggendo rispettivamente Michele Guerra e Katia Tarasconi. A Catanzaro ribaltone rispetto al primo turno. Successo di Nicola Fiorita (centrosinistra). Ad Alessandria vince Giorgio Abonante (centrosinistra). ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 27 giugno 2022) Dal calcio alla politica. È la nuova avventura di Damiano Tommasi, nuovo sindaco di. L’ex calciatore, alla guida di una lista civica sostenuta dal PD, con il 53,4% dei voti ha battuto il sindaco uscente Federico Sboarina, fermo al 46,6% e e penalizzato dal mancato apparentamento con la lista dell’ex leghista Flavio Tosi. “Ero già soddisfatto perché siamo riusciti a parlare di proposte concrete senza denigrare l’avversario. La bici è pronta per scalare lo Stelvio, ora prepareremo anche le gambe”. Così Damiano Tommasi.neia Parma e Piacenza, eleggendo rispettivamente Michele Guerra e Katia Tarasconi. Aribaltone rispetto al primo turno. Successo di Nicola Fiorita (centrosinistra). Ad Alessandria vince Giorgio Abonante (centrosinistra). ...

