Lecce, UFFICIALE l'arrivo di Frabotta dalla Juve – FOTO (Di lunedì 27 giugno 2022) La Juventus con un nota sul proprio account Twitter ha ufficializzato la cessione in prestito di Frabotta al Lecce. L'esterno aveva sostenuto le visite mediche proprio un paio di giorni fa in Puglia. UFFICIALE Gianluca Frabotta in prestito al @OfficialUSLecce pic.twitter.com/BWRaQ2DelQ— JuventusFC (@Juventusfc) June 27, 2022 Il terzino è pronto a ripartire dopo una stagione che lo ha visto fuori per diverso tempo per un brutto infortunio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

