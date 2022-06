Gas e Luce, un milione di toscani pagherà di più: il peso degli aumenti e il "salvagente" per evitare la stangata (Di lunedì 27 giugno 2022) Il mega-rincaro – il sesto nel giro di un anno almeno per la Luce – è stato analizzato da una nota società indipendente che opera nella ricerca in campo energetico e ambientale Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 27 giugno 2022) Il mega-rincaro – il sesto nel giro di un anno almeno per la– è stato analizzato da una nota società indipendente che opera nella ricerca in campo energetico e ambientale

Pubblicità

Adnkronos : #Bollette luce e gas, aumenti in arrivo dal 1° luglio: - matteosalvinimi : Non ci interessano le beghe interne del Movimento 5 Stelle, ci interessa che il governo confermi gli sconti su carb… - petergomezblog : Bollette, la stima di Nomisma: in vista nuovi aumenti da luglio. Senza interventi del governo + 17% per la luce e +… - italiagaseluce : Rispetta la Terra con Italia Gas e Luce! #savetheplanet #savesoilbengaluru #green #energy - dafne1967 : RT @PaoloBorg: Da quando Putin ha tagliato il gas tedeschi in Germania sono molto più aperti alle proposte di Draghi contro Putin come tett… -