Frattesi nudo in foto su Instagram: “Scusate, mi hanno hackerato il profilo” (Di lunedì 27 giugno 2022) La visibilità sui social può essere un’arma a doppio taglio. Lo sa bene Davide Frattesi, che ha postato in una storia Instagram uno scatto che lo ritrae “come mamma lo ha fatto” davanti allo specchio. Pochi istanti dopo, il calciatore ha provveduto ad eliminare la storia, spiegando poi la situazione. “Ragazzi, Scusate ma qualcuno ha hackerato in qualche modo il telefono ed è stata postata questa foto. Mi dispiace” ha scritto Frattesi, sempre in una storia su Instagram. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) La visibilità sui social può essere un’arma a doppio taglio. Lo sa bene Davide, che ha postato in una storiauno scatto che lo ritrae “come mamma lo ha fatto” davanti allo specchio. Pochi istanti dopo, il calciatore ha provveduto ad eliminare la storia, spiegando poi la situazione. “Ragazzi,ma qualcuno hain qualche modo il telefono ed è stata postata questa. Mi dispiace” ha scritto, sempre in una storia su. SportFace.

Maldi___ : RT @sportface2016: Davide #Frattesi nudo in foto su Instagram, poi le scuse: 'Mi hanno hackerato il telefono, mi dispiace' - sportface2016 : Davide #Frattesi nudo in foto su Instagram, poi le scuse: 'Mi hanno hackerato il telefono, mi dispiace' - ILSERAFO : Perche ce frattesi nudo in tl? -