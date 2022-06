Fondo, Paltrinieri è argento mondiale nella 5 km: “Ho spinto sin dall’inizio.. va bene così” (Di lunedì 27 giugno 2022) Budapest – Un argento della consacrazione. Gregorio Paltrinieri, dopo il bronzo in staffetta di ieri, sale di un gradino del podio e agguanta il secondo posto nella 5 chilometri iridata sul Lupa Lake lasciando spazio solo all’olimpionico tedesco Florian Wellbrock, che si impone per la prima volta nella distanza iridata con un’azione in solitaria chiudendo in 52?48. Il ventottenne carpigiano tornato qui sul trono mondiale dei 1500 stile libero mai a medaglia individuale iridata, fa una gara in scia dell’incrociatore tedesco e chiude 52?52 a +3?9. Completa il podio l’ucraino vicecampione olimpico dei 1500 stile libero Mykhailo Romanchuck, per la prima volta iscritto in una gara di Fondo a livello mondiale, che arriva terzo staccato di 25?1 dal vincitore e compagno di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 giugno 2022) Budapest – Undella consacrazione. Gregorio, dopo il bronzo in staffetta di ieri, sale di un gradino del podio e agguanta il secondo posto5 chilometri iridata sul Lupa Lake lasciando spazio solo all’olimpionico tedesco Florian Wellbrock, che si impone per la prima voltadistanza iridata con un’azione in solitaria chiudendo in 52?48. Il ventottenne carpigiano tornato qui sul tronodei 1500 stile libero mai a medaglia individuale iridata, fa una gara in scia dell’incrociatore tedesco e chiude 52?52 a +3?9. Completa il podio l’ucraino vicecampione olimpico dei 1500 stile libero Mykhailo Romanchuck, per la prima volta iscritto in una gara dia livello, che arriva terzo staccato di 25?1 dal vincitore e compagno di ...

Pubblicità

Eurosport_IT : NON CI FERMIAMOOOO! ?????? Nella 1a giornata del nuoto di fondo è subito medaglia azzurra! Nella staffetta mista 4×1.… - sportface2016 : +++Ancora un super Gregorio #Paltrinieri ai Mondiali #FINABudapest2022: medaglia d'argento nella 5 km di nuoto di fondo+++ - LiaCapizzi : Il tris di Greg ???? Cosa mancava in questo Mondiale dopo oro e bronzo? ARGENTO di Paltrinieri nella 5 Km di fondo.… - zizionice : Che grinta , che volontà e che fisico!! @greg_palt chapeau! - ilariainstabile : RT @LiaCapizzi: Il tris di Greg ???? Cosa mancava in questo Mondiale dopo oro e bronzo? ARGENTO di Paltrinieri nella 5 Km di fondo. Una bat… -