Enorme incendio a Roma | la colonna di fumo visibile anche dall’autostrada Le immagini

Un'Enorme colonna di fumo si è alzata dall'incendio divampato nei pressi di Roma, in via la Monachina. L'alta colonna è stata visibile anche in autostrada, come si vede dalle immagini diffuse via social. Le fiamme hanno lambito anche un deposito di bombole e alcune abitazioni. Le fiamme hanno raggiunto anche la via Aurelia, all'altezza dell'uscita 1 del Grande Raccordo Anulare. Incendi sono in corso anche a Nord-Ovest della città, nella zona della Casaccia, sulla Laurentina e anche a Marino. A causa degli incendi sono state disposte le chiusure di alcune strade.

